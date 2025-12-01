Conférence sur Jean Perriolat Salle Cocteau Bourg-de-Péage

Conférence sur Jean Perriolat

Salle Cocteau Rue Jean Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Conférence avec Alain Coustaury (professeur d’histoire) sur Jean Perriolat De la résistance spirituelle à l’enfer de Mauthausen.

.

Salle Cocteau Rue Jean Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Conference with Alain Coustaury (history teacher) on Jean Perriolat: From spiritual resistance to the hell of Mauthausen.

L’événement Conférence sur Jean Perriolat Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-12-02 par Valence Romans Tourisme