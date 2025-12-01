Conférence sur Jean Perriolat Salle Cocteau Bourg-de-Péage
Conférence sur Jean Perriolat Salle Cocteau Bourg-de-Péage jeudi 11 décembre 2025.
Conférence sur Jean Perriolat
Salle Cocteau Rue Jean Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Conférence avec Alain Coustaury (professeur d’histoire) sur Jean Perriolat De la résistance spirituelle à l’enfer de Mauthausen.
.
Salle Cocteau Rue Jean Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Conference with Alain Coustaury (history teacher) on Jean Perriolat: From spiritual resistance to the hell of Mauthausen.
L’événement Conférence sur Jean Perriolat Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-12-02 par Valence Romans Tourisme