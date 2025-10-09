Conférence sur Joan Mitchell Musée des impressionnismes Giverny

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 19:00:00

2025-10-09

En 2025, le musée s’associe aux célébrations marquant les 100 ans de la naissance de Joan Mitchell, peintre abstrait emblématique du XXe siècle, à travers un accrochage spécial de son travail au cœur de l’exposition Les Collections au jardin, ainsi qu’une conférence animée par l’historienne de l’art Mara Hoberman, Senior Researcher (chercheuse principale) du catalogue raisonné Joan Mitchell.

Lieu auditorium du musée des impressionnismes Giverny.

Evènement gratuit, sur inscription obligatoire. Le formulaire d’inscription sera mis en ligne le mercredi 17 septembre. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

