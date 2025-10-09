Conférence sur Joan Mitchell par Mara Hoberman Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Conférence sur Joan Mitchell par Mara Hoberman Musée des impressionnismes Giverny Giverny jeudi 9 octobre 2025.

Conférence sur Joan Mitchell par Mara Hoberman Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 9 octobre, 18h00 Gratuit, sur inscription obligatoire

Découvrez la vie et l’œuvre de Joan Mitchell lors d’une conférence en compagnie de Mara Hoberman, Senior Researcher (chercheuse principale) du catalogue raisonné Joan Mitchell !

**Conférence : jeudi 9 octobre à 18h**

En 2025, le musée s’associe aux célébrations marquant les 100 ans de la naissance de Joan Mitchell. Connue pour ses œuvres abstraites et emblématiques du XXe siècle, l’artiste est mise à l’honneur au musée avec un accrochage spécial au cœur de l’exposition « Les Collections au jardin ». À cette occasion, le musée vous invite à une conférence animée par l’historienne de l’art Mara Hoberman, Senior Researcher (chercheuse principale) du catalogue raisonné Joan Mitchell.

Lieu : auditorium du musée des impressionnismes Giverny.

Evènement gratuit, sur inscription obligatoire : [https://forms.gle/xUCnQdko4eP2fxWm7](https://forms.gle/xUCnQdko4eP2fxWm7)

**Intervenante :**

En tant que Senior Researcher (chercheuse principale) du catalogue raisonné Joan Mitchell, Mara Hoberman s’occupe de la recherche archivistique et de l’analyse des peintures de l’artiste en Europe. Également critique d’art, elle collabore régulièrement avec le magazine américain spécialisé dans l’art contemporain : Artforum. Ses essais et entretiens ont également été publiés dans des catalogues produits, entre autres, par The Institute of Contemporary Art, Miami (ICA Miami), The San Francisco Museum of Modern Art, l’Essl Museum, le Middelheim Museum, le Palais de Tokyo, et la Fondation Louis Vuitton.

_Cette conférence ne donne pas accès aux galeries de l’exposition._

En savoir plus sur l’exposition « Les Collections au jardin » : [l.mdig.fr/ExpoBranzi](l.mdig.fr/ExpoBranzi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T19:00:00.000+02:00

1

https://forms.gle/xUCnQdko4eP2fxWm7

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure