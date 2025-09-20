Conférence sur Joséphine Baker Editions Riveneuve Paris

Conférence sur Joséphine Baker Editions Riveneuve Paris samedi 20 septembre 2025.

Reçus avec un petit cocktail, les participants suivront la conférence de celle qui fut la dernière secrétaire particulière de la star entrée au Panthéon en novembre 2021 et a qui elle avait confié le soin de réunir ses confidences pour la rédaction de 4 livres.

Cinquantième anniversaire de sa mort, en plein triomphe de son retour sur scène à Bobino, dans le 14e arrondissement.

Organisé par les éditions Riveneuve

Une conférence d’une heure sur la plus Française des Américaines.

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Editions Riveneuve 85 rue de Gergovie 75014 Paris

https://www.riveneuve.com/event/conference-de-michele-barbier-sur-josephine-baker/ +33145422385 riveneuveeditions@riveneuve.com https://www.facebook.com/Riveneuveed/?locale=fr_FR