Conférence sur Kandinsky de Marie-Hélène Adam Château de Simiane Valréas

Conférence sur Kandinsky de Marie-Hélène Adam

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Château de Simiane accueillera jeudi 9 avril à 18h une conférence de Marie-Hélène Adam consacrée à Vassily Kandinsky.

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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d?Art, Château de Simiane will host a talk by Marie-Hélène Adam on Thursday April 9 at 6pm, devoted to Vassily Kandinsky.

L’événement Conférence sur Kandinsky de Marie-Hélène Adam Valréas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes