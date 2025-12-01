Conférence sur L’ Ama Dablam

centre culturel ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Conférence présentée par Bruno et Valérie SERRAZ:

Ama Dablam: 6812 m, l’une des plus belles montagnes du monde .Bruno et Valérie, un couple de Pyrénéistes ont découvert en 2008 la vallée de l’Everest et une montagne magique, magnétique, irréelle, improbable. Depuis cette vision, ils n’ont eu de cesse que de se préparer à la gravir. Ce rêve est devenu réalité en 2018 après une longue préparation et un magnifique treck dans la vallée du Kumbu

Cette présentation vous fera découvrir la vallée de la Kumbu et l’ascension de cette montagne que les sherpas qualifient comme ‘harder harder than Everest et qui reconnue comme l’une des plus belles montagnes du monde. .

centre culturel ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Conference presented by Bruno and Valérie SERRAZ:

Ama Dablam: 6812 m, one of the most beautiful mountains in the world In 2008, Bruno and Valérie, a Pyrenean couple, discovered the Everest valley and a magical, magnetic, unreal and improbable mountain. Ever since, they’ve been preparing to climb it. This dream became a reality in 2018 after long preparation and a magnificent trek up the Kumbu valley

