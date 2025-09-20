Conférence sur l’ Histoire de L’architecture balnéaire de l’île d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

2025-09-20 20:30:00

2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine européennes, Conférence de Monsieur Philippe Lafon Histoire de L’architecture balnéaire de l’île d’Oléron

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

English : Conference on the history of seaside architecture on the Ile d’Oléron

On the occasion of the European Heritage Days, lecture by Mr. Philippe Lafon: Histoire de L’architecture balnéaire de l’île d’Oléron (History of seaside architecture on Oleron Island)

German : Vortrag über die Geschichte der Bäderarchitektur auf der Ile d’Oléron

Anlässlich der europäischen Tage des Denkmals, Vortrag von Herrn Philippe Lafon: Geschichte der Bäderarchitektur auf der Insel Oléron

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, conferenza di Philippe Lafon: Storia dell’architettura balneare dell’Ile d’Oléron

Espanol : Conferencia sobre la historia de la arquitectura balnearia de la isla de Oléron

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, conferencia del Sr. Philippe Lafon: Historia de la arquitectura balnearia de la isla de Oléron

