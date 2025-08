Conférence sur la 5ème nature morte de Lubin Baugin Vichy Enchères Vichy

Conférence sur la 5ème nature morte de Lubin Baugin Vichy Enchères Vichy vendredi 15 août 2025.

Conférence sur la 5ème nature morte de Lubin Baugin

Vichy Enchères 16 avenue de Lyon Vichy Allier

Début : Vendredi 2025-08-15 19:00:00

Présentation du tableau de Lubin Baugin, Nature morte aux financiers (vers 1630), par René Millet, expert en peinture ancienne. À l’issue de la conférence, vous pourrez déguster Le Baugin, pâtisserie créée en hommage par Julien Meunier, chef-pâtissier.

Vichy Enchères 16 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 11 20 com@vichy-encheres.com

English :

Presentation of Lubin Baugin’s painting, Nature morte aux financiers (circa 1630), by René Millet, expert in early paintings. At the end of the lecture, you can taste Le Baugin, a pastry created in homage by chef-patissier Julien Meunier.

German :

Präsentation von Lubin Baugins Gemälde Stillleben mit Finanziers (um 1630) durch René Millet, Experte für alte Malerei. Im Anschluss an den Vortrag können Sie Le Baugin probieren, eine Patisserie, die zu Ehren von Julien Meunier, Chef-Pâtissier, kreiert wurde.

Italiano :

Presentazione del dipinto di Lubin Baugin, Nature morte aux financiers (1630 circa), da parte di René Millet, esperto di pittura antica. Al termine della conferenza, sarà possibile assaggiare Le Baugin, un dolce creato in omaggio da Julien Meunier, chef-patissier.

Espanol :

Presentación del cuadro de Lubin Baugin, Nature morte aux financiers (hacia 1630), a cargo de René Millet, experto en pintura antigua. Al final de la charla, podrá degustar Le Baugin, un pastel creado en homenaje por Julien Meunier, chef-patissier.

