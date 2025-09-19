Conférence sur La Bête Saugues
Conférence sur La Bête Saugues vendredi 19 septembre 2025.
Conférence sur La Bête
Médiathèque, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Conférence sur La Bête, à l’occasion de l’exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
.
Médiathèque, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr
English :
Lecture on La Bête, to coincide with the « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » exhibition.
German :
Vortrag über La Bête anlässlich der Ausstellung « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » (Die Bestie von Gévaudan aus der Sicht des 21. Jahrhunderts).
Italiano :
Conferenza su La Bête, in concomitanza con la mostra « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
Espanol :
Conferencia sobre La Bête, coincidiendo con la exposición « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
L’événement Conférence sur La Bête Saugues a été mis à jour le 2025-08-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier