Conférence sur La Bête Saugues vendredi 19 septembre 2025.

Médiathèque, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Conférence sur La Bête, à l’occasion de l’exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».

Médiathèque, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr

English :

Lecture on La Bête, to coincide with the « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » exhibition.

German :

Vortrag über La Bête anlässlich der Ausstellung « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » (Die Bestie von Gévaudan aus der Sicht des 21. Jahrhunderts).

Italiano :

Conferenza su La Bête, in concomitanza con la mostra « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».

Espanol :

Conferencia sobre La Bête, coincidiendo con la exposición « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».

