Conférence sur la Biodiversité Maison de Garonne Boé
Conférence sur la Biodiversité Maison de Garonne Boé jeudi 26 mars 2026.
Conférence sur la Biodiversité
Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-03-26
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Venez profiter des connaissances de nos deux animatrices, Juliette Sirand de NaturAnimée et Célia Carbo de Yakaloo, pour en apprendre un peu plus sur la biodiversité. Celle-ci n’aura alors plus de secrets pour vous !
Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
English : Conférence sur la Biodiversité
Come and benefit from the knowledge of our two hosts, Juliette Sirand from NaturAnimée and Célia Carbo from Yakaloo, to learn a little more about biodiversity. Then you’ll know all about it!
