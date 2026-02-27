Conférence sur la Biodiversité Maison de Garonne Boé

Conférence sur la Biodiversité

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Venez profiter des connaissances de nos deux animatrices, Juliette Sirand de NaturAnimée et Célia Carbo de Yakaloo, pour en apprendre un peu plus sur la biodiversité. Celle-ci n’aura alors plus de secrets pour vous !

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Conférence sur la Biodiversité

Come and benefit from the knowledge of our two hosts, Juliette Sirand from NaturAnimée and Célia Carbo from Yakaloo, to learn a little more about biodiversity. Then you’ll know all about it!

