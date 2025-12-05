Conférence sur la biodiversité Ancien presbytère Lasseube

Conférence sur la biodiversité

Ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

L’association Lasseube Mon Village espace de biodiversité organise un apéro-conférence. Le sujet déclin de la biodiversité comment inverser la tendance ? avec Camille Cabanne, ingénieur écologue.

Sans inscription. .

