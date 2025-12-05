Conférence sur la biodiversité Ancien presbytère Lasseube
Conférence sur la biodiversité Ancien presbytère Lasseube vendredi 5 décembre 2025.
Conférence sur la biodiversité
Ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
L’association Lasseube Mon Village espace de biodiversité organise un apéro-conférence. Le sujet déclin de la biodiversité comment inverser la tendance ? avec Camille Cabanne, ingénieur écologue.
Sans inscription. .
Ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasseube.biodiversite@mailo.com
