Conférence sur la biodiversité Ancien presbytère Lasseube

Ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

L’association Lasseube Mon Village espace de biodiversité organise un apéro-conférence. Le sujet déclin de la biodiversité comment inverser la tendance ? avec Camille Cabanne, ingénieur écologue.
Sans inscription.   .

Ancien presbytère 18 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lasseube.biodiversite@mailo.com

