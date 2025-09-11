Conférence sur la collaboration entre l’intestin et le cerveau Résidence de l’Océan Plougonvelin

Conférence sur la collaboration entre l’intestin et le cerveau Résidence de l’Océan Plougonvelin jeudi 11 septembre 2025.

Conférence sur la collaboration entre l’intestin et le cerveau

Résidence de l’Océan 2 BD DE LA MER Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 19:30:00

Date(s) :

2025-09-11

Vous comprendrez comment cette perpétuelle partie de ping-pong, véritable navette parlementaire entre le cerveau et l’intestin, régit notre bien-être et notre santé: humeur, sommeil, appétit, digestion, poids, défenses immunitaires.

Je vous apporterai des solutions pour améliorer l’harmonie de ces relations et donc votre bien-être, par des mesures simples. .

Résidence de l’Océan 2 BD DE LA MER Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 47 27 19 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence sur la collaboration entre l’intestin et le cerveau Plougonvelin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT IROISE BRETAGNE