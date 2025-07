Conférence sur la Communication Non Violente Mode d’emploi pour humains imparfaits Melle

37 rue de la Mairie Melle Deux-Sèvres

Fatigué·e des tensions, malentendus, non-dits qui pourrissent tes relations ?

Marre de ne pas réussir à dire les choses sans blesser ou t’écraser ?

Bonne nouvelle on a un antidote !

Vendredi 11 juillet 20h

Salle des fêtes, Saint-Martin-lès-Melle

Accueil, buvette et grignotages dès 19h !

Une conférence interactive, humaine et sans jargon pour découvrir comment transformer les murs en passerelles.

Intervenante Myriam GAYOT

Coach –facilitatrice du travail d’équipe

Formatrice CNV certifiée par le CNVC

12€ plein tarif 8€ réduit

Inscriptions bouillonnantes@mailo.com 07.44.74.44.18 .

37 rue de la Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 74 44 18 bouillonnantes@mailo.com

