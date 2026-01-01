Conférence sur la confiance en soi Le Klab Pontarlier

Conférence sur la confiance en soi

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:30:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-24 2026-03-10

Organisé par le Klab.

Nous vous proposons un cycle de 3 conférences suivies d’un temps d’échange sur le sujet de la confiance en soi en tant que femme. L’envie première de cet évènement est de partager nos expériences dans un esprit de bienveillance et de transmission. Chacune de nous 3 abordera un thème par date. Prix libre. .

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 97 94 98 jcastaing.photographe@gmail.com

English : Conférence sur la confiance en soi

