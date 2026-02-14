Conférence sur la danse contemporaine Maison de Pays Nyons
Conférence sur la danse contemporaine Maison de Pays Nyons mercredi 22 avril 2026.
Conférence sur la danse contemporaine
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Conférence présentée par Sylvie Colone, diplômée CAPEPS
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference presented by Sylvie Colone, CAPEPS graduate
L’événement Conférence sur la danse contemporaine Nyons a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale