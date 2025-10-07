Conférence sur la démocratie à l’ère numérique Association L’Éternel solidaire Paris

Conférence sur la démocratie à l’ère numérique Association L’Éternel solidaire Paris mardi 7 octobre 2025.

Démocratie et numérique : quels défis pour demain ?

Ouverte à tous, cette conférence propose d’explorer les opportunités et les risques liés à l’information en ligne, aux réseaux sociaux et à la participation citoyenne.

Un moment d’échange et de débat pour mieux comprendre les mutations de notre démocratie et imaginer des pistes d’action collective.

L’association L’Éternel solidaire vous invite à une conférence spécialement dédiée à la démocratie à l’ère du numérique.

Un rendez-vous pour réfléchir ensemble aux enjeux de la citoyenneté, de l’information et de la participation à l’heure des nouvelles technologies.

Le mardi 07 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations: anna.kenneth@eternel-solidaire.fr

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T16:00:00+02:00_2025-10-07T18:00:00+02:00

Association L’Éternel solidaire 1 rue de la Solidarité 75019 Paris

https://www.eternel-solidaire.fr/