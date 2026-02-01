Conférence sur la faune des Pyrénées par Cyril Navarro Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Conférence sur la faune des Pyrénées par Cyril Navarro

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

À la rencontre des animaux qui peuplent nos montagnes.

Découvrez les secrets de la faune des Pyrénées à travers un atelier immersif mêlant observation, manipulation et découverte sensorielle. Ours, marmotte, isard ou encore vautour fauve… apprenez à reconnaître ces habitants emblématiques de nos montagnes et à comprendre leur mode de vie. Au programme Présentation des principales espèces des Pyrénées (mode de vie, alimentation, traces, rôles écologiques) Manipulation de supports physiques authentiques. Échange interactif autour des adaptations et comportements de la faune sauvage.

Atelier créatif réalisation d’un moulage d’empreinte en argile autodurcissante, que chaque participant pourra emporter chez lui en souvenir.

35 personnes maximum, 6 ans minimum. 4€ .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Meet the animals that inhabit our mountains.

Discover the secrets of Pyrenean fauna through an immersive workshop combining observation, manipulation and sensory discovery. Bear, marmot, isard or griffon vulture? learn to recognize these emblematic inhabitants of our mountains and understand their way of life. Program: Presentation of the main Pyrenean species (lifestyle, diet, tracks, ecological roles) Handling of authentic physical supports. Interactive discussion of wildlife adaptations and behaviors.

Creative workshop: creation of a self-hardening clay footprint mold for each participant to take home as a souvenir.

