Conférence sur la faune des Pyrénées par Cyril Navarro

Salle des conférences mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 17:00:00

fin : 2026-04-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07

À travers des images, des vidéos et des enregistrements sonores, mais aussi grâce à de véritables plumes, crânes, bois et autres éléments naturels, les participants partent à la découverte des animaux de la forêt. De nombreux indices à manipuler, observer et sentir leur permettront d’apprendre à les reconnaître sur le terrain.

Vous découvrirez le mode de vie des animaux de nos forêts leur alimentation, leurs habitats, les lieux où il est possible de les rencontrer et les bonnes pratiques pour ne pas les déranger. Toutes ces thématiques seront abordées de manière pédagogique et interactive.

35 personnes maximum, 5 ans minimum. Gratuit .

Salle des conférences mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

Through images, videos and sound recordings, as well as real feathers, skulls, wood and other natural elements, participants set off on a journey of discovery of forest animals. Numerous clues to handle, observe and smell will help them learn to recognize them in the field.

You’ll discover how forest animals live: their diet, their habitats, the places where they can be found and the best practices for avoiding disturbance. All these themes will be addressed in an educational and interactive way.

L’événement Conférence sur la faune des Pyrénées par Cyril Navarro Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de St Lary|CDT65