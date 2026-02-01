Conférence sur la faune sauvage par Cyril Navarro Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Conférence sur la faune sauvage par Cyril Navarro

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-26 17:00:00

fin : 2026-02-26 19:00:00

2026-02-26

Grace à des images, des vidéos, des sons, mais aussi de vraies plumes, cranes, bois… les différents animaux sont présentés aux participants. Pleins d’indices à toucher, voir, sentir pour savoir les reconnaitre dans la forêt.

Ensemble nous découvrirons comment vivent les animaux de nos forêts, que mange t’ils ? ou dorment t’ils ? ou les rencontrer ? comment ne pas les déranger… Plein de questions qui seront abordées de manière pédagogique.

35 personnes maximum, 5 ans minimum. .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Using images, videos and sounds, as well as real feathers, skulls and antlers, participants are introduced to the different animals. Touch, see and smell all the clues you need to recognize them in the forest.

Together, we’ll discover how the animals of our forests live: what do they eat? where do they sleep? where can we meet them? how not to disturb them? A whole host of questions will be tackled in an educational way.

