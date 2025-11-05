Conférence sur la forêt et ses fonctions Foyer René-Schmitt Baerenthal

Conférence sur la forêt et ses fonctions

Foyer René-Schmitt 17 rue Principale Baerenthal Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 19:30:00

fin : 2025-11-05 22:30:00

2025-11-05

Forestier durant toute sa carrière et président-fondateur de l’association des Amis de la forêt, défendant les bois et leurs usagers, l’orateur présentera notamment les rôles principaux de la forêt. À côté de sa passion pour la nature, Émile Eitel, maire honoraire d’Eguelshardt, est par ailleurs membre de la section de Bitche de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine.

À l’issue de la conférence, vers 20 heures 30, le premier numéro du Cahier d’histoire de Baerenthal sera présenté. Comptant 84 pages A4 et entièrement bilingue (français et allemand), cette revue présente mais pas uniquement divers articles portant sur la Seconde Guerre mondiale, en cette année de commémoration il sera possible de l’acquérir sur place.

Un petite buvette sera proposée afin de prolonger la discussion avec l’intervenant et de partager un moment de convivialité.Tout public

English :

A forester throughout his career and founding president of the Amis de la forêt association, which defends the woods and their users, the speaker will outline the main roles of the forest. In addition to his passion for nature, Émile Eitel, honorary mayor of Eguelshardt, is also a member of the Bitche section of the Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine.

Following the lecture, at around 8.30pm, the first issue of the Cahier d’histoire de Baerenthal will be presented. Featuring 84 A4 pages and entirely bilingual (French and German), this magazine presents but is not limited to various articles on the Second World War, in this year of commemoration: it will be possible to purchase it on site.

A small refreshment bar will be available to prolong the discussion with the speaker and share a moment of conviviality.

German :

Der Redner, der während seiner gesamten Laufbahn Forstwirt war und Gründungspräsident der Vereinigung der Waldfreunde war, die sich für die Wälder und ihre Nutzer einsetzt, wird insbesondere die wichtigsten Rollen des Waldes erläutern. Neben seiner Leidenschaft für die Natur ist Émile Eitel, Ehrenbürgermeister von Eguelshardt, außerdem Mitglied der Sektion Bitche der Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine (Gesellschaft für Geschichte und Archäologie Lothringens).

Im Anschluss an den Vortrag, gegen 20.30 Uhr, wird die erste Ausgabe des Cahier d’histoire de Baerenthal (Geschichtsheft von Baerenthal) vorgestellt. Die Zeitschrift umfasst 84 DIN-A4-Seiten und ist komplett zweisprachig (Französisch und Deutsch). Sie enthält aber nicht nur verschiedene Artikel über den Zweiten Weltkrieg in diesem Gedenkjahr.

Es wird ein kleiner Imbiss angeboten, um die Diskussion mit dem Redner zu verlängern und einen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Italiano :

Forestale per tutta la sua carriera e presidente fondatore dell’associazione Amici della Foresta, che difende i boschi e i loro utenti, il relatore illustrerà i principali ruoli della foresta. Oltre alla passione per la natura, Émile Eitel, sindaco onorario di Eguelshardt, è anche membro della sezione di Bitche della Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine.

Al termine della conferenza, intorno alle 20.30, verrà presentato il primo numero del Cahier d’histoire de Baerenthal. Composta da 84 pagine A4 e interamente bilingue (francese e tedesco), questa rivista presenta ma non si limita a vari articoli sulla Seconda guerra mondiale, in questo anno di commemorazione: sarà possibile acquistarla sul posto.

Sarà disponibile un piccolo rinfresco per prolungare la discussione con il relatore e condividere un momento di convivialità.

Espanol :

Silvicultor durante toda su carrera y presidente fundador de la asociación Amigos del Bosque, que defiende los bosques y a sus usuarios, el conferenciante esbozará las principales funciones del bosque. Además de su pasión por la naturaleza, Émile Eitel, alcalde honorario de Eguelshardt, es también miembro de la sección de Bitche de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine.

Al término de la conferencia, hacia las 20.30 horas, se presentará el primer número del Cahier d’histoire de Baerenthal. Esta revista, que consta de 84 páginas A4 y es totalmente bilingüe (francés y alemán), presenta -aunque no se limita a ello- diversos artículos sobre la Segunda Guerra Mundial, en este año de conmemoración: será posible adquirirla in situ.

Se dispondrá de un pequeño bar de refrescos para prolongar el coloquio con el conferenciante y compartir un momento de convivencia.

