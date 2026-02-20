Conférence sur la forêt et son écosystème

Ludothèque Vienne-le-Château Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Conférence sur la forêt et son écosystème projection, information et sortie pédagogique sur le terrain.

Entrée gratuite, prévoir une tenue adaptée. .

Ludothèque Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 53 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur la forêt et son écosystème

L’événement Conférence sur la forêt et son écosystème Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne