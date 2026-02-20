Conférence sur la forêt et son écosystème Vienne-le-Château
Conférence sur la forêt et son écosystème Vienne-le-Château samedi 28 mars 2026.
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Tout public
Conférence sur la forêt et son écosystème projection, information et sortie pédagogique sur le terrain.
Entrée gratuite, prévoir une tenue adaptée. .
Ludothèque Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 53 31
