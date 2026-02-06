Conférence sur La formation des cimetières dans les campagnes du Tournugeois et du Chalonnais au cours du haut Moyen Âge Tournus

Conférence sur La formation des cimetières dans les campagnes du Tournugeois et du Chalonnais au cours du haut Moyen Âge

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Conférence de Antoine Guicheteau, responsable de recherche archéologique à l’INRAP

La conférence Un diagnostic archéologique préventif réalisé en 2019 par une équipe de l’INRAP au pied de l’église Saint-Martin de Grevilly (71) a permis de réaliser une découverte a priori surprenante. Dans une fosse comblée aux Xe-XIe siècles, un lot de graines était associé à la sépulture d’un individu mort-né. Si la présence d’une tombe médiévale au pied d’un lieu de culte, par ailleurs mentionné dès 939 dans un acte conservé dans le cartulaire de l’abbaye de Cluny, constitue un fait habituel pour les archéologues, le lien direct avec un stock de grains est plus original. Il ne s’agit cependant pas d’une découverte tout à fait isolée dans la mesure où les archéologues repèrent de mieux en mieux les structures liées à la conservation des récoltes localisées à proximité des églises. Ces éléments questionnent néanmoins les fonctions et les évolutions des espaces funéraires aux cours des IXe-XIe siècles, et traduisent vraisemblablement une étape dans la formation des cimetières dans le Tournugeois, le Chalonnais et au-delà.

Le conférencier

Antoine Guicheteau, responsable de recherche archéologique à l’INRAP Bourgogne Franche-Comté, a publié Archéologie du village dans le Chalonnais cimetière/église/habitat au centre potier dans La genèse du village, archéologie de l’habitat groupé du haut Moyen-Âge (Ve-XIIe siècles) dans le Centre-Est de la France actuelle sous la direction d’Antoine Guicheteau, Vincent Marchaiseaux et Amélie Quiquerez, Arthéhis Éditions 2021, https://books.openedition.org/artehis/24915 ou https://doi.org/10.4000/books.artehis.24915.

À Tournus, il a travaillé en 2018 sur la découverte d’une chaussée antique qui a fait l’objet d’un article dans le Bulletin de la SAAST 2018 publié en 2019. .

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 76 97 18 cier.tournus@gmail.com

English : Conférence sur La formation des cimetières dans les campagnes du Tournugeois et du Chalonnais au cours du haut Moyen Âge

