Conférence sur la fratrie Wasselonne
Conférence sur la fratrie Wasselonne jeudi 20 novembre 2025.
Conférence sur la fratrie
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-20 19:45:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Organisé par l’AGF. Gratuit, sur inscription. .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence sur la fratrie Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble