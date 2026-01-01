Conférence sur la galette des rois. Résidence Domitys Ker Madiou Morlaix

Conférence sur la galette des rois.

Résidence Domitys Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix Finistère

Début : 2026-01-27 14:30:00

fin : 2026-01-27 16:00:00

2026-01-27

Et si la galette des rois vous révélait tous ses secrets ?

Venez assister à une conférence gourmande et conviviale consacrée à la galette des rois son histoire, ses traditions, ses symboles… et tout ce qui fait son succès depuis des siècles.

Cette présentation sera animée par Frédéric Mallegol, conférencier et professeur agrégé en histoire-géographie, qui partagera avec passion et clarté les origines et les anecdotes autour de cette tradition incontournable.

Un moment chaleureux à partager, entre culture et plaisir des papilles, qui se conclura par une dégustation une part de galette sera offerte à chaque participant.

Curieux, gourmands ou amateurs de traditions, cette conférence est faite pour vous. Nous vous attendons nombreux ! .

Résidence Domitys Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 21 84 00 00

