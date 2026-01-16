Conférence sur la généalogie et l’IA Chaniers
Conférence sur la généalogie et l’IA Chaniers samedi 21 février 2026.
Conférence sur la généalogie et l’IA
Salle Atelier 10 (à côté de la mairie) Chaniers Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Comment l’IA peut-elle être utilisée en Généalogie ?
Salle Atelier 10 (à côté de la mairie) Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 80 71 cercleamateurscuriosites@gmail.com
English :
How can AI be used in genealogy?
