Conférence sur la géologie par Nour PUDAL, géologue Blieux Blieux
Conférence sur la géologie par Nour PUDAL, géologue Blieux Blieux dimanche 21 septembre 2025.
Conférence sur la géologie par Nour PUDAL, géologue Dimanche 21 septembre, 14h00 Blieux Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Conférence sur la géologie « Quand Blieux était une calanque » par Nour PUDAL, géologue
Organisée par l’association ABCDE
RDV Salle de la Mairie
Informations : 06 64 62 58 12
Ou Accueil Office de Tourisme Intercommunal à Saint-André-les-Alpes :
04 92 89 02 39
saintandrelesalpes@verdontourisme.com
Blieux 04330 Blieux Blieux 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 27 64 http://www.ccapv.fr/alpes-provence-verdon/presentation/les-communes-membres-annuaire/b/blieux [{« link »: « mailto:saintandrelesalpes@verdontourisme.com »}] village parking
Conférence sur la géologie par Nour PUDAL, géologue
Mathieu Simoulin – Verdon Pictures