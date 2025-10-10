Conférence sur la guerre des paysans dans le Bitscherland Bitche

Conférence sur la guerre des paysans dans le Bitscherland

4 rue du Coq Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:30:00

2025-10-10

Mme Drouot proviseure du lycée Teyssier à l’honneur de vous inviter à la conférence de Paul Christophe Abel, spécialiste de la guerre des paysans en Lorraine Vendredi 10 octobre de 18h à 19h30 en salle 40 en partenariat avec la SHAL du Pays de Bitche.

à l’issue de la conférence un moment convivial offert par le lycée vous permettra d’échanger avec l’auteur et de vous procurer ses derniers ouvrages nous vous attendons nombreuses et nombreux !Adultes

4 rue du Coq Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 05 47

English :

Mme Drouot, Principal of Lycée Teyssier, is pleased to invite you to a lecture by Paul Christophe Abel, a specialist in the peasant war in Lorraine, on Friday October 10 from 6pm to 7:30pm in room 40, in partnership with the SHAL du Pays de Bitche.

at the end of the lecture, the Lycée will offer you an opportunity to chat with the author and purchase his latest works: we look forward to seeing you there!

German :

Frau Drouot, Direktorin des Lycée Teyssier, lädt Sie herzlich zu einem Vortrag von Paul Christophe Abel, einem Spezialisten für den Bauernkrieg in Lothringen, ein. Der Vortrag findet am Freitag, den 10. Oktober von 18.00 bis 19.30 Uhr in Raum 40 in Zusammenarbeit mit der SHAL du Pays de Bitche statt.

im Anschluss an den Vortrag bietet Ihnen das Gymnasium die Möglichkeit, sich mit dem Autor auszutauschen und seine neuesten Werke zu erwerben: Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Italiano :

La signora Drouot, direttrice del Lycée Teyssier, è lieta di invitarvi alla conferenza di Paul Christophe Abel, specialista della guerra contadina in Lorena, venerdì 10 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 nell’aula 40, in collaborazione con lo SHAL du Pays de Bitche.

al termine della conferenza, il Lycée vi offrirà l’opportunità di chiacchierare con l’autore e di acquistare le sue ultime opere. Vi aspettiamo!

Espanol :

La Sra. Drouot, Directora del Liceo Teyssier, tiene el placer de invitarle a una conferencia de Paul Christophe Abel, especialista de la guerra campesina en Lorena, el viernes 10 de octubre de 18:00 a 19:30 en la sala 40, en colaboración con la SHAL del País de Bitche.

al final de la conferencia, el Liceo le ofrecerá la oportunidad de charlar con el autor y comprar sus últimas obras. ¡Le esperamos!

