Conférence sur la Laïcité IPAG Rennes Mercredi 18 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Monsieur Olivier Bobineau

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra exceptionnement le mercredi 18 mars, en salle Montaigne avec Monsieur O. Bobineau.

Cette conférence portera sur laïcité.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 17h30 – 19h00

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00.000+01:00

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



