Conférence sur la Ligue contre le cancer Domitys Gap

Conférence sur la Ligue contre le cancer Domitys Gap mardi 28 octobre 2025.

Conférence sur la Ligue contre le cancer

Domitys 20b Avenue Commandant Dumont Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Conférence avec la participation de la ligue contre le cancer au sein de la résidence.

Domitys 20b Avenue Commandant Dumont Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 90 26 00 gap@domitys.fr

English :

Conference with the participation of the league against cancer in the residence.

German :

Konferenz mit Beteiligung der Krebsliga in der Residenz.

Italiano :

Conferenza con la partecipazione della Lega contro il cancro nella residenza.

Espanol :

Conferencia con la participación de la liga contra el cáncer en la residencia.

