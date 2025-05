Conférence sur la Main Semaine Santé des Artistes – Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, 20 mai 2025 19:30, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Conférence sur la Main Semaine Santé des Artistes Voie Romaine Pôle Sud (auditorium) Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-05-20 19:30:00

fin : 2025-05-20 20:30:00

2025-05-20

La main du musicien, l’art de jouer sans douleurs !

Dans le cadre de la Semaine Santé des Artistes, deux conférences sur le thème de la main du musicien seront animées par différents spécialistes. Des ateliers sur ce thème et des auditions musicales viendront découper les temps forts. Pour connaître le programme détaillé https://urls.fr/1HtS6g Gratuit. Attention, nombre de places limité et inscriptions préalables obligatoires. .

Voie Romaine Pôle Sud (auditorium)

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 10 00

