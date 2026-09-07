Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc, Maison du Garric Blanc, Pontcirq

Informations pratiques

Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Maison du Garric Blanc Lot

Gratuit. Sans réservation. Deux séances pour deux groupes de 25 personnes chacun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édouard Segalen, chargé d’études au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Lot, connaît bien la maison du Garric Blanc.

À travers son analyse, il présentera les qualités de ce bâtiment, ses fragilités et les principaux enjeux liés à son architecture et à sa restauration.

Son regard permettra d’éclairer les questions que se posent toutes celles et ceux qui œuvrent à la sauvegarde de ce patrimoine remarquable du Lot.

Maison du Garric Blanc 158 route de la Crouzette 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie 07 86 67 47 65 Pas de transport à proximité. Parking aménagé à côté de la maison – permet l’accès à des personnes en situation de handicap

Edouard Ségalen, chargé d’études au Conseil architecture, d’urbanisme et d’environnement du Lot (CAUE) connaît bien la maison du Garric Blanc. Il va s’attacher à analyser ce bâtiment, ses fragilités…

©suzanne mothes