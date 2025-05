CONFÉRENCE SUR LA MALADIE DE LYME – Valcabrère, 6 juin 2025 19:00, Valcabrère.

Haute-Garonne

CONFÉRENCE SUR LA MALADIE DE LYME SALLE DES CORDELIERS Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Conférence du Dr GHOZZI de l’association FFMVT

Connaître les maladies véhiculées par les tiques.

Les prévenir.

Eviter une errance diagnostique et thérapeutique.

Entrée libre avec inscription souhaitable. .

SALLE DES CORDELIERS

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

English :

Conference by Dr GHOZZI of the FFMVT association

German :

Vortrag von Dr. GHOZZI von der Vereinigung FFMVT

Italiano :

Conferenza del dott. GHOZZI dell’associazione FFMVT

Espanol :

Conferencia del Dr. GHOZZI de la asociación FFMVT

L’événement CONFÉRENCE SUR LA MALADIE DE LYME Valcabrère a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE