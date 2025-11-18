CONFÉRENCE SUR LA MÉCANOCHIMIE

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

La saison des conférences mensuelles reprend son cours, avec un exposé de Frédéric Lamaty, Directeur de Recherche CNRS à l’Institut des Biomolécules Max Mousseron à Montpellier, intitulé La mécanochimie ou comment malmener les molécules pour le bien de la planète et de l’humanité .

Cette conférence mettra en lumière les efforts des chercheurs pour identifier des solutions aux problèmes de pollution posés par les solvants employés par les industries chimiques pour la fabrication de produits du quotidien. C’est ce que l’on désigne par Chimie verte , une bonne nouvelle pour commencer cette saison. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie astec-psl@orange.fr

English :

The monthly lecture season is back in full swing, with a talk by Frédéric Lamaty, CNRS Research Director at the Max Mousseron Biomolecules Institute in Montpellier, entitled La mécanochimie ou comment malmener les molécules pour le bien de la planète et de l?humanité .

German :

Die Saison der monatlichen Konferenzen nimmt wieder ihren Lauf. Frédéric Lamaty, Forschungsdirektor des CNRS am Institut des Biomolécules Max Mousseron in Montpellier, hält einen Vortrag mit dem Titel Mechanochemie oder wie man Moleküle zum Wohle des Planeten und der Menschheit malträtiert .

Italiano :

La stagione delle conferenze mensili riprende con un intervento di Frédéric Lamaty, direttore di ricerca del CNRS presso l’Istituto di biomolecole Max Mousseron di Montpellier, dal titolo Micochimica o come manipolare le molecole per il bene del pianeta e dell’umanità .

Espanol :

La temporada de conferencias mensuales vuelve a su apogeo con una charla de Frédéric Lamaty, Director de Investigación del CNRS en el Instituto de Biomoléculas Max Mousseron de Montpellier, titulada Mecanoquímica o cómo manipular las moléculas por el bien del planeta y de la humanidad .

