Conférence sur la mémoire Espace Culturel Terraqué Auditorium Carnac

Conférence sur la mémoire

Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 14:30:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

À 14h30 conférence sur la mémoire.

Et si être à la retraite c’était ne jamais oublier ses lunettes ?

Cette réunion sera suivie de la mise en place de 10 ateliers mémoire (les lundis à 14h) ayant pour objectif d’éveiller la conscience de chacun sur le fait que divers éléments, tels que l’adoption d’un mode de vie sain ou la pratique régulière d’une activité physique, favorisent le maintien de la mémoire. L’atelier mémoire permettra aussi de stimuler les facultés cognitives au travers d’exercices et de conseils concrets, transposables au quotidien avec 4 thématiques nutrition, sommeil, activité physique et affectivité. Gratuit. Inscription au 02.97.52.85.02 .

Espace Culturel Terraqué Auditorium 26 rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 85 02

