Conférence sur la mémoire Lieu Culturel Espace la Morvandière Thouaré-sur-Loire

Conférence sur la mémoire Vendredi 3 octobre, 10h00 Lieu Culturel Espace la Morvandière Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Dans le cadre de la Semaine bleue, les seniors sont invités à se retrouver autour d’ateliers créatifs, spectacle, jeux, séance cinéma et à découvrir de nouvelles activités.

Une programmation 100% gratuite et dynamique

Ces rendez-vous organisés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le CLIC et des associations partenaires, ont pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société et l’importance des liens entre les générations.

Le 3 octobre, conférence animée par une gérontopsychologue, la conférence abordera les mécanismes de la mémoire, les effets du vieillissement ainsi que des conseils pratiques pour stimuler et entretenir les fonctions cognitives au quotidien.

Inscription auprès du CCAS.

Lieu Culturel Espace la Morvandière 23 Rue de Mauves, Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une conférence proposé dans le cadre de la Semaine bleue. habitat seniors