Conférence sur la musique arabe et notions des grains de beauté conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Conférence sur la musique arabe et notions des grains de beauté conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar jeudi 11 décembre 2025.
Conférence sur la musique arabe et notions des grains de beauté
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Le conservatoire accueille cette année Amine Soufari en tant qu’artiste invité.
Conférence en partenariat avec l’Université populaire.
.
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
This year, the Conservatoire welcomes Amine Soufari as a guest artist.
Conference in partnership with the Université populaire.
German :
Das Konservatorium begrüßt in diesem Jahr Amine Soufari als Gastkünstler.
Konferenz in Partnerschaft mit der Volkshochschule.
Italiano :
Quest’anno il Conservatorio accoglie Amine Soufari come artista ospite.
Conferenza in collaborazione con l’Université populaire.
Espanol :
Este año, el Conservatorio acoge a Amine Soufari como artista invitado.
Conferencia en colaboración con la Université populaire.
L’événement Conférence sur la musique arabe et notions des grains de beauté Montélimar a été mis à jour le 2025-10-07 par Montélimar Tourisme Agglomération