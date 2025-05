Conférence sur la musique au cinéma Deuxième partie – Saint-Affrique, 17 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Samedi 2025-05-17

2025-05-17

2025-05-17

Si vous avez vu la première partie et que vous avez adoré… réjouissez-vous ! La deuxième partie de la conférence sur la musique au cinéma arrive !

Pas besoin d’avoir assisté à la première chaque partie peut se découvrir indépendamment.

Je serai de nouveau accompagné de mon complice Yves, guitariste et professeur de guitare.

Au programme

Bernard Herrmann, compositeur fétiche d’Alfred Hitchcock, dont les musiques ont marqué l’histoire du suspense…

Stanley Kubrick et sa manière unique d’utiliser la musique classique pour sublimer ses images.

Que vous soyez cinéphile, mélomane ou simplement curieux, cette conférence est pour vous. Venez explorer avec nous les liens fascinants entre image et son ! .

724 Chemins des Caves Hautes (Bournac )

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 9 66 80 42 92 info@casaeuropea.net

English :

If you saw the first part and loved it? rejoice! The second part of the conference on music in cinema is on its way!

German :

Wenn Sie den ersten Teil gesehen haben und es Ihnen gefallen hat, dann freuen Sie sich! Der zweite Teil des Vortrags über Musik im Film kommt!

Italiano :

Se avete visto la prima parte e vi è piaciuta, rallegratevi! La seconda parte della conferenza sulla musica nel cinema è in arrivo!

Espanol :

Si vio la primera parte y le encantó… ¡alégrese! Ya está en marcha la segunda parte de la conferencia sobre la música en el cine

