Conférence sur la Navigation en Loire par l’association Jeanne Camille à Loire Odyssée Loire-Authion jeudi 19 mars 2026.
20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 22:30:00
2026-03-19
Entre Angers et Saumur, à Saint Mathurin sur Loire, Loire Odyssée, organise une conférence animée par l’Association Jeanne Camille. Soirée consacrée à la navigation en Loire .
20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr
