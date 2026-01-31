Conférence sur la Navigation en Loire par l’association Jeanne Camille à Loire Odyssée Loire-Authion

Conférence sur la Navigation en Loire par l’association Jeanne Camille à Loire Odyssée

20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 22:30:00

2026-03-19

Entre Angers et Saumur, à Saint Mathurin sur Loire, Loire Odyssée, organise une conférence animée par l’Association Jeanne Camille. Soirée consacrée à la navigation en Loire .

20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

