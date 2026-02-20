Conférence sur la nuit Médiathèque Pleslin-Trigavou

Conférence sur la nuit

Médiathèque 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 20:20:00

2026-03-06

En lien avec l’exposition Nuit , un chargé de mission du parc Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude vous propose une conférence sur cette thématique.

Un axe de recherche et de travail du parc, consiste à étudier les nuisances lumineuses sur le territoire, afin de les réduire pour mieux préserver la biodiversité et pour des questions énergétiques. Un travail important de sensibilisation à la réduction est réalisé, et de nombreuses solutions sont communiquées pour une meilleure gestion. Une étude approfondie des trames noires est en cours, afin de veiller au bon déplacement des espèces nocturnes et ainsi optimiser leur cadre de vie. Afin de mieux s’approprier ces problématiques, le parc propose, en plus de l’exposition nuit , une conférence sur ce sujet par un chargé de mission du parc.

Tout Public

Sur réservation par mail .

Médiathèque 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

