Conférence sur la parentalité Foyer communal Labarde

Dans le cadre du soutien à la parentalité, la Communauté de Communes Médoc Estuaire organise à nouveau en 2026 plusieurs soirées conférences/débats autour de différentes thématiques.

La première conférence est organisée sur 5 février à 19h à Labarde (Foyer Rural) sur la thématique de la surcharge parentale car de nombreux parents jonglent chaque jour entre leurs rôles à la maison, au travail et dans leur vie personnelle. Cette charge mentale constante, combinée au stress et à la fatigue, peut mener à une saturation parentale, un état d’épuisement qui affecte le bien-être de toute la famille.

Cette soirée sera l’occasion pour les participants d’échanger, de partager leurs expériences et interrogations pour repartir avec des ressources et des outils adaptés et concrets pour les aider à retrouver un équilibre plus serein dans leur vie quotidienne. .

Foyer communal Chemin de Laurina Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 62 10 parentalite@medoc-estuaire.fr

