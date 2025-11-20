Conférence sur la parentalité Petite-Rosselle

Conférence sur la parentalité

Conférence parentalité sur le thème des troubles du neurodéveloppement, animée par Madame Erba Marine, Docteure en psychologie de l’enfant.

La conférence aura lieu le jeudi 20 novembre 2025 à 18h à l’Espace La Concorde. Cet événement est gratuit et ouvert à tous (parents, enseignants, etc.).

À l’issue de la conférence, un moment d’échange sera proposé avec la conférencière, Madame Erba Marine.Tout public

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 85 87 98 ccas@mairie-petiterosselle.fr

English :

a parenting conference on the theme of neurodevelopmental disorders, led by Ms Erba Marine, PhD in child psychology.

The conference will take place on Thursday, November 20, 2025 at 6pm at Espace La Concorde. The event is free and open to all (parents, teachers, etc.).

After the lecture, a discussion will be held with the speaker, Ms Erba Marine.

German :

die Konferenz Elternschaft zum Thema Neurodevelopmental Disorders wird von Frau Erba Marine, Doktorin der Kinderpsychologie, geleitet.

Die Konferenz findet am Donnerstag, den 20. November 2025, um 18 Uhr im Espace La Concorde statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen (Eltern, Lehrern usw.) offen.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, sich mit der Referentin, Frau Erba Marine, auszutauschen.

Italiano :

una conferenza per genitori sul tema dei disturbi del neurosviluppo, condotta da Erba Marine, dottoressa in psicologia infantile.

La conferenza si terrà giovedì 20 novembre 2025 alle ore 18.00 presso l’Espace La Concorde. L’evento è gratuito e aperto a tutti (genitori, insegnanti, ecc.).

Dopo la conferenza si terrà un dibattito con la relatrice Erba Marine.

Espanol :

una conferencia de padres sobre el tema de los trastornos del neurodesarrollo, dirigida por la Sra. Erba Marine, doctora en psicología infantil.

La conferencia tendrá lugar el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 18.00 horas en el Espace La Concorde. Este acto es gratuito y está abierto a todos (padres, profesores, etc.).

Tras la conferencia, habrá un coloquio con la ponente, la Sra. Erba Marine.

