Conférence sur la parentalité Saint-Hilaire-de-Chaléons

Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Début : 2026-03-26 19:30:00
fin : 2026-03-26 21:30:00
2026-03-26
Parents, que diriez-vous de venir assister à cette conférence pour vous aider à comprendre le comportement de votre enfant ? Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons
Un défi de taille les cris, les crises, les pleurs, l’opposition une conférence pour mieux comprendre pour mieux intervenir Bahia Bedjaoui, consultante en éducation, partage des outils concrets pour rester le parent que l’on a envie d’être, même dans les moments difficiles
Au programme
une conférence interactive
pour les parents
sans réservation, ouvert à tous
entrée libre
toutes les informations pratiques par mail
Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com
English :
Parents, how about attending this conference to help you understand your child’s behavior? Meet us at Saint-Hilaire-de-Chaléons
