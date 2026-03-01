Conférence sur la parentalité Saint-Hilaire-de-Chaléons

Conférence sur la parentalité

Parents, que diriez-vous de venir assister à cette conférence pour vous aider à comprendre le comportement de votre enfant ? Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons

Un défi de taille les cris, les crises, les pleurs, l’opposition une conférence pour mieux comprendre pour mieux intervenir Bahia Bedjaoui, consultante en éducation, partage des outils concrets pour rester le parent que l’on a envie d’être, même dans les moments difficiles

Au programme

une conférence interactive

pour les parents

sans réservation, ouvert à tous

entrée libre

toutes les informations pratiques par mail

Salle du Tilleul Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com

English :

Parents, how about attending this conference to help you understand your child’s behavior? Meet us at Saint-Hilaire-de-Chaléons

