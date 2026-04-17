Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy
Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy mardi 21 juillet 2026.
Erquy
Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis
D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Tous les mardis soirs, du 14 juillet au 25 août, venez assistez à une présentation approfondie de l’art de la parfumerie, en collaboration avec Ann Gérard du Jardin des Osmanthes.
Arrivée conseillée avant 18h. .
D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Le Temps des Histoires Bibliothèque le Blé en Herbe Erquy 17 avril 2026
- La vie à marée basse Rue Saint Michel Erquy 17 avril 2026
- Armor Ciné 1 an ! 1 euro la séance Armor Ciné Erquy 17 avril 2026
- Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy 18 avril 2026
- Stage danse et peinture Complexe Sportif Erquy 18 avril 2026