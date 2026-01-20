Conférence sur la pauvreté des sols et l’impact sur notre alimentation Pavillon Indochine – Jardin d’agronomie tropicale de Paris Nogent-sur-Marne

Les sols forment un écosystème dynamique aux nombreuses fonctions telles que la fourniture de matériaux, la régulation du climat, les cycles de l’eau, le maintien de la biodiversité, l’archivage d’histoire naturelle et culturelle ainsi que bien sur notre alimentation.

Lever le voile sur quelques-uns des mystères du sol, nous permettra de mieux le comprendre et le soutenir.

Sas entre la lithosphère et l’atmosphère, il est la frontière entre l’air, l’eau et les roches. La terre abrite 25% des espèces de notre planète, nous effectuerons un zoom sur certaines d’entre elles. Une vie riche et animée se passe donc sous nos foulées…

Toutefois, nos activités urbaines, industrielles et agricoles dégradent de façon alarmante la santé de nos sols. Depuis des décennies, les scientifiques et microbiologistes des sols alertent sur l’ampleur du déséquilibre créé en France et dans le monde.

A l’ère de l’agriculture intensive, nous sommes de plus en plus coupés du vivant et de la sagesse paysanne. Nos aliments en sont directement impactés alors quels sont donc les enjeux pour les sols et notre santé ? Comment en sommes-nous arrivés là, que s’est-il passé et que faire pour préserver ce qui est indispensable à notre vie/survie… ?

Parlons en ensemble.

Qui suis-je ? Nabila Feniche, naturopathe et adhérente à V’île fertile.

C’est dans le cadre de mon mémoire de fin d’études que je me suis penchée sur les sols. J’étais loin d’imaginer l’univers passionnant dans lequel je venais de plonger. Aujourd’hui, j’ai à cœur de partager avec le maximum de personnes ce que j’ai découvert. Ce sujet est plus grand que moi et doit rencontrer son public…

S’informer pour comprendre et avancer ensemble…

Cette conférence vous propose une épopée souterraine pour mieux comprendre le sol, celui qui nous porte, nous nourrit et nous protège. Essentiel à notre survie, quasi invisible sous nos pieds mérite une mise en lumière. D’être connu, reconnu et préservé.

Le samedi 14 février 2026

de 18h30 à 20h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Pavillon Indochine – Jardin d’agronomie tropicale de Paris 45 avenue de la belle Gabrielle 94130 Jardin d’agronomie tropicale – pavillon indochineNogent-sur-Marne

vilefertile@gmail.com https://www.facebook.com/Vile.fertile https://www.facebook.com/Vile.fertile



