Conférence sur la piraterie Salle de conférence Front de mer Saint-Paul – 34 Quai Gilbert Saint-Paul

Conférence sur la piraterie Vendredi 19 septembre, 17h00 Salle de conférence Front de mer Saint-Paul – 34 Quai Gilbert La Réunion

Gratuit sur réservation sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Cyrille Lougnon, lauréat du Grand Prix 2025 de l’Académie de Marine, animera le vendredi 19 septembre une conférence débat autour de son livre Olivier Levasseur dit « La Buse », piraterie et contrebande sur la route des Indes au XVIIIe siècle, qualifié par le jury d’“étude historique de grande envergure, parfaitement documentée grâce à des recherches approfondies, qui combine une rigueur historique exemplaire à une lecture facile autant que passionnante“.

Convaincu que le “trésor de La Buse“ existe, et qu’il se trouve caché à la Réunion, l’auteur vous exposera les raisons d’y croire, en s’appuyant notamment sur les dernières analyses LIDAR et géologiques. Il reviendra sur les différentes carrières d’Olivier Levasseur, du négrier calaisien au pirate de l’océan Indien, en passant par le capitaine corsaire jacobite, qui lui auront permis de participer le 20 avril 1721, au plus grand coup de l’histoire de la piraterie.

