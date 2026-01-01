Conférence Sur la piste du hérisson Maîche

Conférence Sur la piste du hérisson

Mairie Bonnétage Maîche Doubs

Gratuit

2026-01-22 19:00:00

2026-01-22 20:30:00

2026-01-22

Et si on prenait le temps de mieux connaître le hérisson pour mieux le protéger ?

Espèce emblématique mais aujourd’hui menacée, le hérisson est un véritable indicateur de la santé de notre biodiversité découvrez son mode de vie, les dangers auxquels il fait face et surtout les solutions concrètes pour agir, chez soi et collectivement. Passages à faune, sciences participatives avec l’Opération hérisson, conseils pratiques pour les jardins… une soirée pour apprendre, échanger et s’engager en faveur de la biodiversité locale.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal du Doubs Horloger, un projet collectif visant à mieux connaître et préserver la biodiversité sur 50 communes du territoire. Un outil clé pour agir ensemble et intégrer la nature au cœur des décisions locales. .

Mairie Bonnétage Maîche 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

