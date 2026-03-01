Conférence sur la pollution lumineuse et son impact au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Saint-Quentin astronomie et le Parc d’Isle vous propose une conférence sur la pollution lumineuse et son impact sur l’astronomie et l’environnement.

Rendez-vous le samedi 28 mars à 20h à la maison du Parc d’Isle.

Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650

Saint-Quentin astronomie et le Parc d’Isle vous propose une conférence sur la pollution lumineuse et son impact sur l’astronomie et l’environnement.

Rendez-vous le samedi 28 mars à 20h à la maison du Parc d’Isle.

Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650 .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

Saint-Quentin astronomie and the Parc d’Isle are organizing a conference on light pollution and its impact on astronomy and the environment.

Join us on Saturday March 28 at 8pm at the Maison du Parc d’Isle.

Places are limited, and free upon reservation at the Maison du Parc d’Isle: 0323050650

L’événement Conférence sur la pollution lumineuse et son impact au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Saint-Quentinois