Conférence sur la Poste royale Médiathèque du Barp Le Barp

Conférence sur la Poste royale Médiathèque du Barp Le Barp mercredi 4 février 2026.

Conférence sur la Poste royale

Médiathèque du Barp 32 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

MUSEE DU VAL DE L’EYRE | HTBA

Saviez-vous que Le Barp fut autrefois une étape de la Poste royale, ce réseau essentiel qui reliait les villes du royaume bien avant l’arrivée du train et du télégraphe ?

À travers archives, cartes anciennes et récits, venez découvrir comment ce service structurant a façonné la vie locale et marqué durablement le territoire.

Téléphone +33 6 11 28 72 69

Email musee@valdeleyre.fr .

Médiathèque du Barp 32 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr

English : Conférence sur la Poste royale

German : Conférence sur la Poste royale

Italiano :

Espanol : Conférence sur la Poste royale

L’événement Conférence sur la Poste royale Le Barp a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre