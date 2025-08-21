Conférence sur la Poste royale Médiathèque du Barp Le Barp
Conférence sur la Poste royale Médiathèque du Barp Le Barp mercredi 4 février 2026.
Conférence sur la Poste royale
Médiathèque du Barp 32 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
MUSEE DU VAL DE L’EYRE | HTBA
Saviez-vous que Le Barp fut autrefois une étape de la Poste royale, ce réseau essentiel qui reliait les villes du royaume bien avant l’arrivée du train et du télégraphe ?
À travers archives, cartes anciennes et récits, venez découvrir comment ce service structurant a façonné la vie locale et marqué durablement le territoire.
Téléphone +33 6 11 28 72 69
Email musee@valdeleyre.fr .
Médiathèque du Barp 32 Avenue des Pyrénées Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr
English : Conférence sur la Poste royale
German : Conférence sur la Poste royale
Italiano :
Espanol : Conférence sur la Poste royale
L’événement Conférence sur la Poste royale Le Barp a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre