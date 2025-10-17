Conférence sur la reconstruction de Pont-L’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Conférence sur la reconstruction de Pont-L’Evêque

Office de Tourisme Terre d'Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l'Évêque Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Avec Eloïse Brégant-Belin

Après les bombardements de la seconde guerre mondiale, Pont-l’Évêque a su renaître de ses cendres.

Conférence dispensée par Eloïse BREGANT-BELIN

Chargée de recherche doctorante CIFRE

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Architecture et de l’HMONP

Collectivité de Falaise / Laboratoire IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) / Université Gustave Eiffel

Ouverture des portes à 18h30 .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

