Conférence sur la reconstruction de Pont-L’Evêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Conférence sur la reconstruction de Pont-L’Evêque
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 19:00:00
Avec Eloïse Brégant-Belin
Après les bombardements de la seconde guerre mondiale, Pont-l’Évêque a su renaître de ses cendres.
Conférence dispensée par Eloïse BREGANT-BELIN
Chargée de recherche doctorante CIFRE
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Architecture et de l’HMONP
Collectivité de Falaise / Laboratoire IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) / Université Gustave Eiffel
Ouverture des portes à 18h30 .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
