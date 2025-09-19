CONFÉRENCE SUR LA RELIGION CATHARE Céret

CONFÉRENCE SUR LA RELIGION CATHARE Céret vendredi 19 septembre 2025.

7 Boulevard Lafayette Céret Pyrénées-Orientales

18:30:00
2025-09-19

Conférence sur la religion cathare par Miquel Ruquet organisé par le café associatif « Le Lézard »

1er étage salle de l’union…
  .

7 Boulevard Lafayette Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 90 40 50  contact@lezardasso.fr

English :

Conference on the Cathar religion by Miquel Ruquet organized by the café associatif « Le Lézard »

1st floor salle de l’union…

German :

Vortrag über die Religion der Katharer von Miquel Ruquet organisiert vom Vereinscafé « Le Lézard »

1. Stock Saal der Union…

Italiano :

Conferenza sulla religione catara di Miquel Ruquet organizzata dal caffè associato « Le Lézard »

1° piano Salle de l’Union…

Espanol :

Conferencia de Miquel Ruquet sobre la religión cátara organizada por el café asociativo « Le Lézard »

1ª planta Salle de l’Union…

