CONFÉRENCE SUR LA RELIGION CATHARE Céret

CONFÉRENCE SUR LA RELIGION CATHARE
7 Boulevard Lafayette Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 – 3
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Conférence sur la religion cathare par Miquel Ruquet organisé par le café associatif « Le Lézard »
1er étage salle de l’union…
.
7 Boulevard Lafayette Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 90 40 50 contact@lezardasso.fr
English :
Conference on the Cathar religion by Miquel Ruquet organized by the café associatif « Le Lézard »
1st floor salle de l’union…
German :
Vortrag über die Religion der Katharer von Miquel Ruquet organisiert vom Vereinscafé « Le Lézard »
1. Stock Saal der Union…
Italiano :
Conferenza sulla religione catara di Miquel Ruquet organizzata dal caffè associato « Le Lézard »
1° piano Salle de l’Union…
Espanol :
Conferencia de Miquel Ruquet sobre la religión cátara organizada por el café asociativo « Le Lézard »
1ª planta Salle de l’Union…
